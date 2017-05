Karlsruhes berühmtester Papagei wird bald ein halbes Jahrhundert alt! Seit einem Jahr lebt Douglas, auch bekannt unter dem Namen Rosalinda aus dem Kinderfilm "Pippi im Taka-Tuka-Land", im Karlsruher Zoo. Am Samstag, 20. Mai, wird der berühmte Papagei 50 Jahre alt - in Menschenalter übersetzt, wäre er damit älter als 100 Jahre!

Ein stolzes Alter, denn "für Ara-Verhältnisse ist er uralt", heißt es vonseiten des Zoologischen Stadtgartens. Zur Geburtstagsfeier sind alle Karlsruher eingeladen- für alle Kinder, die am Samstag, 20. Mai, als Pippi Langstrumpf oder Pirat verkleidet kommen, gibt es den ganzen Tag freien Eintritt.

Die Geburtstags-Feier werde von Zoodirektor Matthias Reinschmidt auf der Wiese gegenüber der Außenvolieren des Südamerikahauses moderiert, so die Stadt in einer entsprechenden Pressemeldung. Für die Zoobesucher besteht laut Zoo so die Möglichkeit, den berühmten Papagei außerhalb seiner Voliere auf einem Kletterast zu erleben - allerdings nicht im direkten Kontakt.

Karlsruhe bewahrt Star-Papagei vor Einschläferung

"Rosalindas" Geschichte ist eine fürs Herz: Bevor der Ara sein Altersdomizil in der Fächerstadt fand, drohte ihm in Schweden die Einschläferung. Für eine weitere Haltung waren die Umstände in Malmö, wo "Rosalinda" seit 1970 lebte, laut Auflagen nicht mehr artgerecht, der Käfig zu klein. Als 2016 bekannt wurde, dass das schwedische Landwirtschaftsministerium eine größere Voliere für den Papagei oder alternativ die Einschläferung verlangte, gab es europaweite Proteste.

Nachdem er in der Zeitung von "Rosalindas" Schicksal erfuhr, war für den Karlsruher Zoo-Chef Matthias Reinschmidt sofort klar: "So einen Vogel kann man nicht einschläfern! Karlsruhe wird Asyl anbieten." Hunderte Zoos boten Hilfe an, am Ende fiel die Entscheidung dann auf Karlsruhe. Im Mai des vergangenen Jahres wurde "Rosalinda" dann mit einer großen Feier im Stadtgarten willkommen geheißen.

Im Karlsruher Zoo hat man sich auf die Bedürfnisse des nicht mehr ganz so jungen Tierstars vorbereitet. In der Voliere gibt es jede Menge Klettermöglichkeiten, da dem noch 49-jährigen Ara das Fliegen inzwischen schwer fällt. Dafür kann Pippis Papagei sprechen: Ganze 50 schwedische Wörter umfasst der Wortschatz des Vogels.