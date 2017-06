Am Sonntag wird ein großer Geburtstag gefeiert: Die Schlossgartenbahn - von den Karlsruhern liebevoll auch "Bähnle" genannt - wird 50 Jahre alt. Ab 11 Uhr laden die Verkehrsbetriebe Karlsruhe (VBK) in den Schlossgarten zum gemeinsamen Feiern ein. Dabei sollte die Bahn ursprünglich nicht dauerhaft durch den Schlossgarten düsen.

Zwischen Mai und Ende September ist sie in Betrieb: die Schlossgartenbahn in Karlsruhe. Gleich drei verschiedene Lokomotiven transportieren die Fahrgäste von A nach B: eine rote Diesellok, eine gelbe Porschelok und die Dampflokomotive "Greif" am Wochenende. Nach Aussage der VBK genießen in den Wagons rund 50.000 Fahrgäste jährlich die Fahrt durch den Schlossgarten. Die Anfänge des "Bähnles", wie die Karlsruher ihre Schlossgartenbahn nennen, liegen allerdings etwas weiter zurück.

Karlsruher setzen sich für ihr "Bähnle" ein

Alles begann vor genau 50 Jahren: Anlässlich der Bundesgartenschau 1967 in Karlsruhe wurde das "Bähnle" in die Fächerstadt geholt. Damals kam die gelbe Benzinlokomotive "Porsche-Lok", die 1959 gebaut wurde, mit ihrem komplettem Zug nach Karlsruhe. Insgesamt waren während der Bundesgartenschau vier Zuggarnituren in den Farben dunkelblau, hellblau, rot und gelb unterwegs.

Auch nach der Gartenschau blieb die Schlossgartenbahn mit zwei Garnituren in Betrieb - und das, obwohl der ursprüngliche Plan den Abbau der gesamten Bahn vorsah. Die Fächerstädter hatten ihr "Bähnle" inzwischen lieb gewonnen. Nur weil sich die Karlsruher für ihren Erhalt aussprachen, konnte ihr Bleiben unter Auflagen des Regierungspräsidiums möglich gemacht werden. 1974 wurde dann ein weiterer Zug aus Karlsruhe abtransportiert.

VBK übernehmen vor 30 Jahren das Ruder

Vor knapp 30 Jahren, genauer gesagt im Jahr 1988, übernahmen die VBK dann nach eigener Aussage die Bahn von einem privaten Unternehmer. Der letzte verbleibende Zug wurde von den Vekehrsbetrieben wieder auf Vordermann gebracht. Und nicht nur das "Bähnle" wurde in den letzten Jahren erneuert: Im Jahr 2001 entstand unter der Leitung der VBK ein neuer Lokschuppen.

Viele Jahre vergingen, in denen die gelbe Porschelok Reparaturarbeiten über sich ergehen musste. In der Zwischenzeit wurde sie durch die heutige Diesellok ersetzt. Erst 2007, beim 40-jährigen Jubiläum, hatte die Benzinlok für einen Tag einen Gastauftritt in der Öffentlichkeit. Ganze fünf Jahre später kam sie wieder in Betrieb und dreht nun bis heute ihre Runden durch den Schlossgarten. Für eine Runde, die knapp 2,5 Kilometer beträgt, braucht die Bahn ungefähr 15 Minuten:

"Emma" unterstützt "Greif" in der Fächerstadt

Im vergangenen Jahr gab es dann zum ersten Mal Unterstützung: Im August und September 2016 gastierte die Dampflok "Emma" erstmals in der Fächerstadt. Nach zwei Monaten Vorbereitung und Auflagen vonseiten der VBK drehten die Dampflokomotiven"Greif" und "Emma" dann zu zweit ihre Runden.

Doch es gab in den letzten Jahren auch Rückschläge: Anfang April dieses Jahres geriet der Lokschuppen in Brand. Dabei wurden nach einem technischen Defekt sowohl die Diesellok als auch die Porsche- und Dampflok beschädigt. Glücklicherweise fiel die Bahn damals nur für knapp zwei Wochen aus und konnte pünktlich zu Ostern wieder ihre Runden drehen.

Bei der Geburtstagsfeier am Sonntag soll das alles aber vergessen sein. Dann feiert die Schlossgartenbahn ihr 50. Jubiläum. Neben Fahrten mit den Loks erwartet die Besucher an diesem Tag ein breites Rahmenprogramm. Ebenfalls wieder mit dabei: Dampflok "Emma", die eigens aus dem Frankfurter Feldbahnmuseum zum Gratulieren in die Fächerstadt gekommen ist.