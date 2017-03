43.802 Warnungen: So viele Verkehrsmeldungen im Land wie noch nie

"Achtung Autofahrer...": Im vergangenen Jahr musste die Polizei in Baden-Württemberg so viele Verkehrs- und Gefahrenmeldungen ausgeben, wie noch nie zuvor. Rund zwei Drittel der Meldungen betrafen dabei die Autobahnen im Land.

"Die gute Arbeit des Verkehrswarndienstes wird dringender gebraucht als je zuvor. Das zeigt uns die Zahl der Verkehrsmeldungen. Die Verkehrsmeldungen haben einen neuen Höchststand erreicht", so Landespolizeipräsident

Gerhard Klotter am Montag bei einem Pressetermin in Stuttgart.

Von insgesamt 43.802 Meldungen im Jahr 2016 (2015: 41.329) betrafen 30.323 (32.735) die Bundesautobahnen und 9.772 (9.083) die Bundesstraßen. Spitzenreiter bei den Verkehrsmeldungen war die A 5, gefolgt von der A 8 und der A 81.

Zum erhöhten Meldungsaufkommen trugen insbesondere die Großbaustellen auf der A 5 zwischen Karlsruhe und Bruchsal sowie auf der A 8 zwischen dem Kreuz Stuttgart und Heimsheim bei. Der längste Stau wurde im April vergangenen Jahres mit 35 Kilometern von der A 7 Ulm – Würzburg gemeldet.

15.835 Sitzgarnituren, Fenster und Sportgeräte und Co. auf den Autobahnen

Die Anzahl von Meldungen über Falschfahrer ist von 392 auf 410 leicht angestiegen. "Leider sind Falschfahrten nicht immer glimpflich verlaufen", erklärte Klotter. Im vergangenen Jahr wurden 53 Verkehrsunfälle durch Falschfahrer polizeilich erfasst, davon 26 mit Sachschaden und 27 mit Personenschaden. Dabei wurden zwei Personen getötet, acht schwer und 24 leicht verletzt.

Gefahrenmeldungen wegen Gegenständen auf der Fahrbahn sind um 90,3 Prozent auf 15.835 angestiegen. Hauptursache hierfür war unzureichende Sicherung der Ladung, die Gegenstände zu gefährlichen Hindernissen für andere Verkehrsteilnehmer werden ließ. So musste die Polizei beispielsweise eine komplette Sitzgarnitur, Fenster, Sportgeräte, Satellitenschüsseln und Lkw-Räder von der Fahrbahn beseitigen.

Ein deutliches Plus von 94,6 Prozent ist bei Meldungen wegen freilaufender Tiere zu verzeichnen. Die Polizei warnte vor Pferden, Rindern und sogar vor aus einem Wanderzirkus entlaufenen Zebras und Kamelen.