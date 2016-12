400 Wohneinheiten: Am "Oberen Säuterich" soll gebaut werden

Auf dem Areal "Oberer Säuterich" in Durlach-Aue soll in den nächsten Jahren ein neues Wohngebiet entstehen. Geht es nach den Karlsruher Stadtplanern könnten in dem Gebiet entlang der B3 schon bald über 800 Menschen leben.

Ein "konkurrierendes städtebauliches Entwurfsverfahren", an dem fünf Architektur- und Stadtplanunghsbüros aus ganz Deutschland teilgenommen haben, sollte erste Ideen liefern, wie das neue Wohngebiet "Oberer Säuterich" aussehen könnte. Die Gewinner dieses Wettbewerbs wurden am Dienstag im Durlacher Rathaus vorgestellt.

Man wolle zwei Planungsteams die Chance geben, ihre Entwürfe weiter zu verbessern und an die Vorgaben des Stadtplanungsamtes anzupassen, erklärte dessen Leiterin Professor Dr. Anke Karmann-Woessner und ergänzte, dass man diese beiden deshalb erst einmal zusammen zu den Wettbewerbs-Gewinnern erklärt habe. Im Frühjahr, nachdem die Architekten, Stadt- und Landschaftsplaner Zeit zum nachbessern hatten, wolle man sich dann auf einen Sieger einigen, dessen Planungen weiter verfolgt und konkretisiert werden sollen.

Ein Karlsruher und ein Berliner Sieger

Gewonnen hat ein Team aus Karlsruhe, das aus dem Architekturbüro K9 und den Landschaftsplanern Faktorgruen ModusConsult besteht, der zweite Sieger ist eine Arbeitsgemeinschaft aus Berlin: Das Stadtplanungsbüro Machleidt und die SINAI Gesellschaft von Landschaftsarchitekten. An ihren Entwürfen gefiel der Expertenjury besonders die gelungene Anbindung an die bereits bestehende, dörfliche Bausubstanz, die Vermischung von Wohn- und Grüneinheiten und die Planung in einzelnen Clustern, die eine zeitversetzte Umsetzung erleichtert.

Nachgebessert werden muss bei dem Entwurf von K9 an den Gebäudehöhen und der Bebauungsdichte und beim Entwurf von Machleidt an der Größe der Plätze und Grünflächen.

Entstehen soll dort in den nächsten Jahren ein Wohngebiet mit rund 400 Wohneinheiten - sowohl Einfamilienhäuser, als auch Reihenhäuser und Mehrfamilienhäuser, damit soll den verschiedenen Bedürfnissen der zukünftigen Bürger entsprochen werden. Den Bebauungsplan will man erst einmal flexibel halten, damit man in den kommenden Jahren schnell auf sich ändernde Wünsche und Bedürfnisse reagieren kann.

Die nächsten Schritte

Nachdem ein Gewinner feststeht, soll im nächsten Schritt ein Bebauungsplan erstellt und ein Umlegungsverfahren eingeleitet werden. Die Grundstücke im "Oberen Säuterich" sind größtenteils in Privatbesitz - und in dem Verfahren soll es auch darum gehen, eine für alle Eigentümer zufriedenstellende Umlegung zu finden.

Die Bürger können sich alle Entwürfe des Wettbewerbs im Internet und in einer Ausstellung vom 10 bis 24. Januar im Durlacher Rathaus anschauen - und diese natürlich auch kommentieren. Mit einem Baubeginn am "Oberen Säuterich" ist - wenn alles glatt läuft - frühestens in zweieinhalb Jahren zu rechnen, wie Karmann-Woessner erklärte.