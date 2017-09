vor 23 Stunden Karlsruhe-Knielingen 40.000 Euro Schaden: Autos stoßen auf B10 bei Knielingen zusammen

Eine Leichtverletzte und ein Schaden von rund 40.000 Euro waren am Mittwochabend die Bilanz eines Verkehrsunfalls auf der B10 bei Knielingen. Wie die Polizei am Donnerstag berichtet, kam es auf der Beschleunigungsspur in Richtung Pfalz zum Zusammenstoß zweier Fahrzeuge.