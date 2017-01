vor 1 Stunde Karlsruhe 4. Vesperkirche gestartet: Warme Mahlzeit für Bedürftige

Mit einem Gottesdienst ist am 8. Januar die 4. Karlsruher Vesperkirche eröffnet worden. Vier Wochen lang, bis zum 5. Februar, werden in der Johanniskirche am Werderplatz wieder täglich ab11 Uhr für jeden die Tische gedeckt sein.