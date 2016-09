4 Freunde, 4 Hobbies: Karlsruher CSMD "surfen durch die Welt"

Anzeige

Über 270 Personen gefallen die "Concrete Surfers Motorcycle Dudes" aus Karlsruhe auf der sozialen Plattform Facebook. Dort bezeichnen sie sich als Freunde, die eine Leidenschaft für Motorräder, Skateboarden, Surfen, BMX und Rock'n'Roll-Musik teilen.

Konkret besteht die Freizeitgruppe aus drei "Dudes" und einer "Duderette": Matze, Alex, TheDon und Paula Pirellie. Neben ihren gemeinsamen Hobbys verbindet sie vor allem die örtliche Nähe. Alle kommen aus Karlsruhe und Umgebung. Gegründet haben sie sich im Jahr 2015.

Was ist die Story hinter den Dudes?

"Unsere Entstehungsgeschichte ist recht simpel", erzählt Alex, "wir sind vier Freunde, die schon lange ihre Leidenschaft für das Skateboarden, BMX-Fahren und Surfen verbindet und nach und nach ihr gemeinsames Interesse für Retro Motorräder entdeckt haben. Wir erkannten, dass das Motorradfahren beispielsweise dem Skateboarden sehr ähnlich ist, denn auch das Fahren kurvenreicher Straßen fühlt sich wie surfen an."

Kickflip over the entrance gap @landhaus_plaza in Innsbruck, Austria #csmd #concretesurfersmotorcycledudes #karlsifornia #innsbruck #landhausplatz #ibk #tirol #street #skateboard #photooftheday

"Startet man den Motor des Motorrads, steigt man auf ein Skateboard oder surft man eine Welle, vergisst man alles um sich herum – man ist frei und lebt im Moment", so der Dude. Soweit nachvollziehbar, aber wie lassen sich diese Passionen mit unterschiedlichen Anforderungen verbinden?

Was sind "Concrete Surfer"?

Ganz gut, verraten die Dudes. Sie packen Zelt und Verpflegung auf ihre Motorräder und los geht's zu den Skateparks in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Die Kombination aus Skateboarden, BMX, Motorrad und Roadtrip mit Zelten in der Natur hat den vier Freunden so sehr gefallen, dass sie ihre Eindrücke teilen und Gleichgesinnte finden wollten.

Ein gemeinsamer Name mit Logo musste her: "Um den Namen zu erklären, muss man in der Geschichte in die 70er-Jahre zurück, also lang bevor wir selbst das Licht der Welt erblickten", so die Dudes. Laut Erzählungen brachte damals eine lang anhaltende Hitzewelle in Süd-Kalifornien die damaligen Surfer auf die Idee, in den trockengelegten Swimmingpools zu skaten, wenn die Brandung auf dem Pazifik zu schwach war.

Karlsruhe wird zu Karlsifornia

"Die rund gebauten Swimmingpools baten den damaligen Skateboard-Pionieren konstante Wellen aus Beton - oder auf Englisch: Concrete", so Alex. Die Anlehnung an Kalifornien ist auf einigen T-Shirts der Dudes zu lesen - sie nennen die Fächerstadt liebevoll "Karlsifornia".

Das Gefühl des "Concrete Surfens" über Beton - egal ob im Skatepark oder durch die Straßen der Stadt - hat die vier Freunde alle vor mehr oder weniger 18 Jahren auf Skateboard und BMX gebracht. Zum Skaten, BMX und Surfen kamen schließlich noch die Motorräder (englisch: Motorcycle) hinzu - garniert mit einem englischen Begriff "Dude", aus der Surf-Kultur entlehnt, in welcher er einen Freund bezeichnet.

Die vier Freunde treffen sich so oft sie können beim Skateboarden, zum Beispiel im Otto-Dullenkopf Skatepark oder auf Konzerten im Alten Schlachthof. Und sie haben noch Platz in ihrer Mitte: "Bei uns kann jeder mitmachen, der unsere Truppe ergänzt und dieselben Leidenschaften teilt. Bei uns steht ganz klar der Spaß im Vordergrund. Uns ist es wichtig eine gute Zeit zusammen zu verbringen, Gleichgesinnte zu finden, die ähnlich ticken, und gemeinsam durch die Welt zu 'Surfen'."