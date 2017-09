vor 1 Stunde Florian Kaute Karlsruhe 4.000 Fälle: Immer mehr Rad-Diebe rund um Karlsruhe unterwegs

Karlsruhe zählt zu den fahrradfreundlichsten Städten in Deutschland. Wo allerdings viele Räder fahren, gibt es auch viele Diebstähle - so auch in der Fächerstadt: Hier erreichte die Zahl der gemeldeten Fahrraddiebstähle einen neuen Höchstwert. Die Polizei kann in diesen Fällen allerdings wenig tun.