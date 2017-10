Pünktlich zu den Herbstferien, den "Doppelfeiertagen" und dem langem Brückenwochenende öffnet die Karlsruher Herbstmess‘ vom 27. Oktober bis 6. November an der Durlacher Allee ihre Tore. Die Besucher erwartet wieder eine bunte Mischung aus beliebten Klassikern und spektakulären Attraktionen.

Der Festwirt wird in seinen rustikalen Holzhütten und im traditionellen Festzelt mit Speisen und einem Showprogramm wieder für unterhaltsame Stunden auf der Mess' sorgen. Und erstmals dieses Jahr wird es beim "Metzger Wirt" zum 300. Jubiläum der Karlsruher Mess‘ ein eigenes Festbier geben. Täglich ab 12 Uhr haben die Besucher zudem die Möglichkeit, wechselnde Tagesessen zu genießen.

Tradition meets HighTech

Traditionell im Herbst besonders schön: Der Blick aus dem Riesenrad über den stimmungsvoll beleuchteten Messplatz und die hell erleuchtete Stadt. Wer es ein wenig actionreicher mag, kommt im "Hip-Hop-Fly" voll auf seine Kosten, die Riesenschaukel feiert heuer Premiere auf der Herbstmess‘. "Super-Rutsche", "Monsterhaus", "XXL Lachhaus", Autoscooter und die Wildwasserbahn "Big Splash" sorgen für familienfreundliche Unterhaltung, insgesamt bietet die Herbstmess‘ rund 90 Fahr-, Belustigungs-, Spiel- und Imbissgeschäfte.

Jede Menge Bands - bei freiem Eintritt

Die Jubiläumsmess' ist täglich von 14 bis 23 Uhr, an Sonn- und Feiertagen von 12 bis 23 Uhr geöffnet. Die Eröffnung findet am Freitag, 27. Oktober, mit dem Fassanstich durch Oberbürgermeister Frank Mentrup um 18 Uhr statt, danach gibt es ein Familienfeuerwerk und Livemusik im Festzelt mit den Katzbachtalern.

Auch zum Abschluss am Montag, 6. November, gibt es noch einmal ein Feuerwerk auf dem Messplatz, am 2. November ist Familientag mit 50 Prozent Jubiläumsrabatt auf alle Fahrgeschäfte und anderen Angeboten. Außerdem ist im Festzelt jeden Tag Unterhaltung bei freiem Eintritt geboten – hier spielen unter anderem die Schäfer, The Curlers oder die Wilden Engel – wer sich einen Sitzplatz sichern möchte, kann unter www.zummetzgerwirt.de frühzeitig reservieren.

Letztes Volksfest vor dem Weihnachtsmarkt

"Wer sich das entgehen lässt, ist selbst schuld", schmunzelt Marktamtsleiter Armin Baumbusch am Dienstag auf einem Pressetermin zur Herbstmess'. Denn die Karlsruher Herbstmess' biete eigentlich alles, was es für einen schönen Ferienausflug mit der Familie braucht - und das bei freiem Eintritt und mit direktem ÖPNV-Anschluss.

Außerdem ist die Karlsruher Herbstmess' traditionell das letzte Volksfest bevor in ein paar Wochen die Weihnachtsmarkt-Saison startet - wer die Mess' jetzt verpasst, muss also mindestens bis zum Frühjahr auf den nächtsten Rummelspaß warten.