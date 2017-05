vor 1 Stunde Weingarten 30 Zentimeter hoch: Wasserrohrbruch flutet Weingartner Gaststätte

Am Mittwochnachmittag um 16.14 Uhr wurde die Feuerwehr Weingarten zu einem Wasserschaden in einem Gebäude in der Straße "Marktplatz" alarmiert. In einer dortigen Gaststätte stand das Wasser bereits 30 Zentimeter hoch, denn durch den Wasserrohrbruch außerhalb des Gebäudes drückten große Mengen an Wasser in den Gastraum der sich im Keller befindet.