Im Nordwesten der Stadt soll ein neues, attraktives Quartier entstehen: "Knielingen 2.0.". Was allerdings noch fehlt: eine Anbindung des neuen Wohngebiets. Geplant ist diese schon seit Jahren. In der Vergangenheit kam es allerdings immer wieder zu Verzögerungen. Jetzt soll aber ein entscheidender Schritt getan werden.

Rund 10.000 Menschen leben in Knielingen, im zweitgrößten Stadtteil der Fächerstadt. Hier tut sich im Norden einiges: Nach Abzug der amerikanischen Streitkräfte aus dem Kasernengelände an der Sudetenstraße nach Ende des Kalten Krieges stand die Frage im Raum, was mit dem ehemaligen Militärgelände passieren sollte. Rund 35 Hektar Fläche wurden frei - und die Stadt entschied, dass hier ein ganz neues Quartier entstehen sollte.

Dass Knielingen gut an den Schienenersatzverkehr angebunden werden soll, wurde bereits in einem Grundsatzbeschluss 1987 - und damit vor Aufstellung des Bebauungsplans für Knielingen-Nord - festgelegt. Nach zwei Planungsstops im Jahr 1994 und 2004 geschah lange Zeit nichts. Erst im Jahr 2008 taucht im Bebauungsplan für "Knielingen 2.0" eine Verlängerung der Straßenbahnlinie zur Erschließung von Knielingen-Nord in der Planung wieder auf. Während bereits mit der Bebauung des Areals begonnen wurde, wurde 2010 ein Planfeststellungsverfahren durch die Verkehrsbetriebe Karlsruhe (VBK) eingereicht.

"Nach Vorliegen der für 2015 zu erwartenden Planfeststellung könnte - sofern die Zuschüsse bewilligt sind - ab 2016 mit dem Bau begonnen werden", so das Fazit der Stadt Karlsruhe aus dem Jahr 2014. Auch im Nahverkehrsplan des Karlsruher Verkehrsverbunds für das Jahr 2014 taucht die Streckenerweitung in Knielingen-Nord auf. Die Tramverlängerung sei bereits Bestandteil des Nahverkehrsplans aus dem Jahr 2006 gewesen. "Nach der Zurückstellung ist die Umsetzung frühestens 2015 vorgesehen", heißt es im Nahverkehrsbericht.

Stadt gibt grünes Licht für 12 Millionen Euro teuren Ausbau

Es sollte tatsächlich bis 2016 dauern, bis das Thema überhaupt wieder im Karlsruher Gemeinderat landete. Das Signal der Karlsruher Stadträte war dann aber eindeutig: Den Plänen der VBK wurde einstimmig zugestimmt. Damit hatte der Karlsruher Gemeinderat grünes Licht für die vorgeschlagene Planfeststellung für die Verlängerung der Straßenbahnlinie 2 in das Wohngebiet Karlsruhe-Nord gegeben.

Konkret planen die Verkehrsbetriebe Karlsruhe (VBK) den Neubau und Betrieb einer Straßenbahnanlage auf einer Länge von 1,5 Kilometern im Karlsruher Stadtteil. Die Linie 2 soll dann vom heutigen Endpunkt an der Haltestelle Lassallestraße bis in das Wohngebiet Knielingen-Nord in die Egon-Eiermann-Alle verlängert werden.

Entlang der Strecke sollen vier neue Haltestellen entstehen: die Haltestellen Sudetenstraße, die Haltestelle Pionierstraße, die Haltestelle Egon-Eimermann-Allee sowie die Haltestelle Knielingen-Nord. An der Kreuzung Siemensallee/Sudetenstraße soll zudem ein Kreisel gebaut werden. Kostenpunkt für das gesamte Bauvorhaben: 12 Millionen Euro.

Aktuell ist das Wohngebiet im Knielinger Norden vor allem mit Bussen an den öffentlichen Nahverkehr angeschlossen. Ende des Jahres 2015 nahmen die VBK die Bus-Linie 76 in Betrieb. Die Linie startet an der Endhaltestelle der Tram 2, Lassallestraße, und bedient alle 20 Minuten die Haltestellen Sudetenstraße, Pionierstraße, Egon-Eiermann-Allee und Knielingen Nord.

Auch ein Jahr nach dem Beschluss noch kein Baubeginn

Nach dem positiven Beschluss aus dem Karlsruher Gemeinderat hieß es für die VBK allerdings: erstmal weiter warten. Der Grund: Bei einem Planfeststellungsverfahren obliegt die Betreuung des Verfahrens dem zuständigen Regierungspräsidium. Bevor die Bagger rollen können, brauchen die Verkehrsbetriebe daher noch die Genehmigung durch das Regierungspräsidium Karlsruhe. Und genau diese ließ bislang noch auf sich warten.

Das Warten sorgte nicht zuletzt bei der Karlsruher SPD für Unmut: Die Verkehrsbetriebe Karlsruhe hätten darauf hingewiesen, dass der geplante Baubeginn Ende 2017/Anfang 2018 nur noch zu realisieren sei, wenn bis März 2017 die mit dem Land erforderlichen Planfeststellung- und Finanzierungsvereinbarung zum Abschluss gebracht werden könnten, teilten die Sozialdemokraten mit. Die Fraktion forderte zum schnellen Handeln auf.

Wann können die VBK mit dem Bau beginnen?

Jetzt soll es nach vielen Jahren des Wartens aber soweit sein: Am heutigen Freitag will Regierungspräsidentin Nicolette Kressl den Planfeststellungsbeschluss für den Neubau der Straßenbahnstrecke an Oberbürgermeister Frank Mentrup und die VBK-Geschäftsführer Alexander Pischon und Ascan Egerer übergeben.

Mit dieser Übergabe können die VBK dann konkrete Pläne für die Verlängerung erarbeiten. Bis wann dann tatsächlich mit dem Bau begonnen werden kann und bis wann auch in "Knielingen 2.0." Bahnen unterwegs sein werden, ist derzeit noch nicht bekannt. ka-news wird beim Termin vor Ort sein und über die weiteren Pläne berichten.

Bauträger ist die Konversionsgesellschaft Karlsruhe mbH (KGK), ein Unternehmen im Konzern Volkswohnung. Die Immobilien-Vertriebsgesellschaft der Sparkasse Karlsruhe Ettlingen hat den Exklusivvertrieb für das Projekt loswohnen übernommen.



Allein von 2012 bis Ende 2016 hat das kommunale Immobilienunternehmen nach eigener Aussage 481 Mietwohnungen im Knielinger Norden fertiggestellt. Bis 2020 sollen in "Knielingen 2.0."



Weitere Informationen zu "Knielingen 2.0." finden Sie auf der Seite der Volkswohnung ( "Knielingen 2.0" ist ein Projekt der Stadt Karlsruhe und der Volkswohnung. Es benennt ein neu zu gestaltenden Stadtteil im Nordwesten der Fächerstadt. Das Baugebiet liegt zwischen der Sudetenstraße, der Eggensteiner Straße und der Pionierstraße. Das Bauprojekt soll vor allem für Naturnähe und verdichtetes, gemeinschaftliches Wohnen stehen.Bauträger ist die Konversionsgesellschaft Karlsruhe mbH (KGK), ein Unternehmen im Konzern Volkswohnung. Die Immobilien-Vertriebsgesellschaft der Sparkasse Karlsruhe Ettlingen hat den Exklusivvertrieb für das Projekt loswohnen übernommen.Allein von 2012 bis Ende 2016 hat das kommunale Immobilienunternehmen nach eigener Aussage 481 Mietwohnungen im Knielinger Norden fertiggestellt. Bis 2020 sollen in "Knielingen 2.0." rund 1.500 neue Mietwohnungen errichtet werden, rund 60 Prozent davon öffentlich gefördert,Weitere Informationen zu "Knielingen 2.0." finden Sie auf der Seite der Volkswohnung ( Link führt auf externe Seite ).

