vor 1 Stunde Ettlingen 30.000 Euro Schaden: Audi in Ettlingen fängt Feuer

Wie die Karlsruher Polizei berichtet, geriet am Sonntagmorgen ein Audi in Ettlignen aus bislang noch nicht geklärten Gründen in Brand. Das Fahrzeug war auf einem P+R-Parkplatz an der B3 geparkt.