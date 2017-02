Wer erkennt diese beiden Männer? Mit dieser Frage wendet sich die Karlsruher Polizei nun an die Bevölkerung. Den Gesuchten wird vorgeworfen, insgesamt drei Wettbüros ausgeraubt zu haben.

Mit Lichtbildern fahndet die Polizei nach den noch unbekannten Tatverdächtigen denen insgesamt drei Raubüberfälle zur Last gelegt werden. Wie bereits berichtet, überfielen zwei Männer am 08.02.2017 ein Wettbüro in Pfinztal-Berghausen. Die Kriminalpolizei geht davon aus, dass diese beiden Täter bereits am 25.01.2017 und am 28.11.2016 ein Wettbüro in Karlsruhe-Durlach überfallen haben. Der Betreiber der Wettbüros hat eine Belohnung von 3000 Euro für die Ergreifung der unbekannten Täter ausgelobt. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Der erste Täter (untere Bilder) wird wie folgt beschrieben: Zwischen 20 und 25 Jahren alt, rund 1,65 bis 1,75 Meter groß und von schlanker Statur. Der zweite Man soll ebenfalls zwischen 20 und 25 Jahre alt sein, rund 1,75 bis 1,85 Meter groß, ebenfalls mit schlanker Statur und mit dunklen, kurzen Haaren.

Hinweise zu den Gesuchten nimmt der Kriminaldauerdienst Karlsruhe, Telefon 0721/9395555 entgegen.