27.300 Flüchtlinge im Land: Erste Einrichtungen werden aufgelöst

Erstmals in diesem Jahr nannte das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge eine Zahl, die als Orientierung für die Organisation der Flüchtlingsaufnahme dienen kann: Demnach sind bislang knapp 240.000 Flüchtlinge nach Deutschland gekommen, mit weiteren 60.000 Personen ist bis Jahresende noch zu rechnen.

Für Baden-Württemberg bedeutet dies 27.300 aufgenommene bzw. 11.300 noch aufzunehmende Personen. Aus den Erstaufnahmeeinrichtungen des Landes werden den Stadt- und Landkreisen im Monat September 500 Personen zur vorläufigen Unterbringung zugewiesen.

Der Jugendhilfe- und Sozialausschuss des Kreistags wurde in seiner jüngsten Sitzung Anfang der Woche informiert, dass in Gemeinschaftsunterkünften des Landkreises derzeit 4.000 Asylbewerber leben. Behelfsbelegungen wie beispielsweise in einem ehemaligen Bruchsaler Baumarkt wurden mittlerweile weitgehend aufgelöst, teure mobile Wohneinrichtungen werden weiter zurückgebaut.

Im ersten Halbjahr wurden 808 Personen an die Städte und Gemeinden zur Anschlussunterbringung verteilt, im zweiten Halbjahr stehen 700 Personen an. Um geschaffene Unterbringungsplätze auch für die Anschlussunterbringung zu nutzen werden "Kombimodelle" ausgebaut.

Zuteilung der Wohnsitze um Brennpunkte zu vermeiden

Aktuell wurde zudem über das am 5. August in Kraft getretene Integrationsgesetz informiert. Neu ist die Regelung einer Wohnsitzzuweisung, um die Integration sicherzustellen und soziale Brennpunkte zu vermeiden. Die Zuteilung auf die einzelnen Städte und Gemeinden erfolgt dabei über den Einwohnerschlüssel und entspricht der im Landkreis Karlsruhe geltenden Praxis.

Um Flüchtlingen mit Bleibeperspektive an den Arbeitsmarkt heranzuführen sowie eine sinnvolle gemeinnützige Betätigung während des Asylverfahrens zu ermöglichen wurden über das Arbeitsprogramm Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen (FIM) bundesweit 100.000 zusätzliche Arbeitsgelegenheiten geschaffen und aus Bundesmitteln finanziert. Für 133 vom Landratsamt sowie 396 von freien Trägern organisierte FIM stehen im laufenden Jahr 439.000 EUR zur Verfügung.