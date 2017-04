25.000 Euro Schaden: Missachtung der Vorfahrt sorgt für Unfall in Eggenstein

Eine leicht verletzte Autofahrerin sowie ein Gesamtschaden von 25.000 Euro waren am Dienstagabend die Bilanz eines Verkehrsunfalls auf dem Ostring in Eggenstein.

Wie die Polizei in einer Pressemeldung mitteilte, war ein 46-jähriger Autofahrer gegen 20.15 Uhr auf dem Sportplatzweg in Richtung der Ortsmitte unterwegs. Beim Überqueren des Ostrings missachtete er die Vorfahrt einer von rechts kommenden 56 Jahre alten Autofahrerin und es kam zur Kollision.

Nach dem Zusammenstoß rollten beide Unfallfahrzeuge nach Polizeiangaben noch gegen das Fahrzeug eines 35-Jährigen, der auf dem Sportplatzweg in Richtung der Sportanlagen unterwegs war. Die 56-jährige trug Verletzungen im Hals- und Schulterbereich davon und kam unter dem Einsatz eines Rettungsteams in ein Krankenhaus, so die Polizei. Alle drei Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.