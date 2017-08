Um die Arbeit des Stadtarchivs zu unterstützen, fördert der Bund die Stadt Karlsruhe mit insgesamt 25.000 Euro. Das Geld soll für die Bestandserhaltung des Archivs genutzt werden, um einen wichtigen Teil des deutschen kulturellen Erbes auch für künftige Generationen zu sichern.

Um historische Bauakten mit Hilfe einer Entsäuerung vor dem Papierzerfall zu bewahren, gewährt der Bund der Stadt Karlsruhe Fördermittel in Höhe von 25.000 Euro aus einem eigens für die Kommunen aufgelegten Sonderprogramm. Das teilt die Stadt in einer Pressemeldung mit.

Hierfür dankte Oberbürgermeister Frank Mentrup nun der Staatsministerin Monika Grütters. Der Karlsruher Oberbürgermeister sieht die Förderung als "eine sehr willkommene Unterstützung der Arbeit unseres Stadtarchivs im Bereich der Bestandserhaltung" und zeigt sich erfreut, dass Grütters "in so wirkungsvoller Weise über die Koordinierungsstelle für die Erhaltung des schriftlichen Kulturguts die vielfältigen Bemühungen in den Archiven und Bibliotheken unterstützt."

Da die Stadt die Gefährdung des eigenen Archivgutes zur Kenntnis genommen hat, stellt sie ebenfalls Mittel in beträchtlicher Höhe für die Bekämpfung des Säurefraßes zur Verfügung, so Mentrup. Auch Archivchef Ernst Otto Bräunche ist über diese Tatsache, "dass die angefangene Arbeit dank der Förderung fortgesetzt werden kann", sehr erfreut. Für ihn sei Karlsruhe in seinen Bemühungen zur Erhaltung schriftlicher Kulturgüter auf dem richtigen Weg.