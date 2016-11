21-Jähriger unter Verdacht: Baby offenbar zu Tode geschüttelt

Anzeige

Die Rettungsdienste waren am Sonntag vom 21 Jahre alten Lebensgefährten der Mutter in eine Albtalgemeinde gerufen worden, weil das Kind nicht mehr reagiert hatte. Nach der am Dienstag durch die behandelnden Ärzte erfolgten Verständigung der Polizei wurde der 21-Jährige in der Klinik unter dem Verdacht festgenommen, für das Geschehen verantwortlich zu sein.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe wurde der Mann am Mittwoch dem zuständigen Richter des Amtsgerichts Karlsruhe vorgeführt, der wegen dringenden Verdachts der Körperverletzung mit Todesfolge Haftbefehl erließ und diesen unter Auflagen außer Vollzug setzte.