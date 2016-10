2017 wirft seine Schatten voraus: Fahne der Heimattage in Karlsruhe aufgestellt

Am Mittwoch tagte im Rathaus Karlsruhe zum zweiten Mal der Beirat der Heimattage Baden-Württemberg 2017. In diesem Rahmen wurde auch die Fahne der Heimattage offiziell vaufgestellt.

"Ich freue mich sehr, dass wir heute die Heimattage-Fahne hier im Rathaus aufstellen, denn so wird noch stärker spürbar, dass wir uns dem Heimattage-Jahr nähern", so Mentrup. "Natürlich ist mit der Aufgabe, die Heimattage Baden-Württemberg zu veranstalten, auch eine große Verantwortung verbunden, in der langjährigen Tradition der Heimattage diese in angemessenem Rahmen zu feiern und dennoch die Besonderheiten Karlsruhes als bisher größte Ausrichterstadt hervorzuheben", so der Oberbürgermeister weiter.

Die Fahne wurde anlässlich der 2. Beiratssitzung mit Vertretern der Karlsruher Kultur, der Stadt Karlsruhe und aus der Wirtschaft erstmals in Karlsruhe präsentiert. Bis zur Weitergabe an die Ausrichterstadt der Heimattage Baden-Württemberg 2018, Waldkirch, wird sie nun bei vielen Anlässen in Karlsruhe zum Einsatz kommen, bevor sie dann beim Landesfestumzug am Sonntag, 10. September 2017, von Oberbürgermeister Frank Mentrup an Winfried Kretschmann zurück gegeben wird.

Die Heimattage Baden-Württemberg sind eine Veranstaltungsreihe des Landes Baden-Württemberg, die seit 1978 jährlich in einer anderen Stadt oder Region durchgeführt wird. Durch den jährlichen Wechsel wird immer eine andere Region mit ihren Besonderheiten vorgestellt. Die Heimattage wollen das Bewusstsein der Menschen in Baden-Württemberg für ihre Heimat vertiefen und das Wir-Gefühl stärken.