Am Montagnachmittag endete die Verfolgungsjagd auf einen flüchtigen Autofahrer für eine Streifenwagen-Besatzung an einem Baum. Glücklicherweise wurde ein Polizist nur leicht verletzt, der andere überstand den Unfall unbeschadet.

Beamte der Verkehrspolizei hatten in der Werner-Siemens-Straße in Weingarten eine Kontrollstelle eingerichtet, als sich ihnen gegen 17.20 Uhr ein grau lackiertes Fahrzeug mit Stufenheck näherte. Da dessen Fahrer beim Anblick der Beamten sofort wendete und davonfuhr, setzte ihm eine Funkstreife mit eingeschalteten Sondersignalen nach.

"Nach Einbiegen in die Rudolf-Diesel-Straße kam das Polizeifahrzeug dann im Kurvenbereich ins Rutschen, geriet auf eine Verkehrsinsel und prallte schließlich auf einen Baum", berichtet die Polizei in einer Pressemeldung. Nicht zuletzt dank der ausgelösten Airbags wurde der am Steuer sitzende Beamte nur leicht verletzt; sein Streifenpartner überstand den Unfall unbeschadet.

Der geflüchtete Autofahrer konnte letztlich entkommen. Der nicht mehr fahrbereite Streifenwagen wurde abgeschleppt. Zum Absägen des in die Fahrbahn ragenden Baums war zudem die Freiwillige Feuerwehr Weingarten im Einsatz.