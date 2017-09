vor 44 Minuten Dettenheim-Rußheim 20.000 Euro Schaden: Kinder setzen 300 Strohballen in Brand

Zündelnde Kinder haben auf einem landwirtschaftlichem Betrieb im Dettenheimer Ortsteil Rußheim am Sonntagnachmittag einen Großeinsatz der örtlichen Feuerwehr ausgelöst. Ein Strohlager mit über 300 Rundballen stand in Flammen, so die Feuerwehr in einer Pressemitteilung.