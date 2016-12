2 Autos in einer Nacht: Diebe stehlen in Waghäusel Audis

Auf bislang ungeklärte Art haben Diebe zwei Autos in Waghäusel geklaut. Das berichtet die Polizei. In beiden Fällen handelt es sich dabei um Autos der Marke Audi.

In der Nacht von Montag, 21Uhr auf Dienstag, 9.30 Uhr entwendeten unbekannte Diebe zwei hochwertige Fahrzeuge. In der Eifelstraße blieb es beim Versuch, einen Audi A4 zu entwenden. Einen schwarzen Audi A4 mit dem amtlichen Kennzeichen KA-X 907 entwendeten die Diebe in der Jurastraße und in der Tulpenstraße einen weißen Audi A4 mit dem amtlichen Kennzeichen KA-BV 1008. Wie die Fahrzeuge gestartet wurden ist derzeit nicht bekannt.

Zeugen wenden sich mit Hinweisen bitte unter der Telefonnummer 07254 985597-0 an den Polizeiposten Bruhrain oder unter der Telefonnummer 07256 9329-0 an das Polizeirevier Philippsburg.