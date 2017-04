Unbekannte Dieben haben in der Karlsruher Wattstraße einen Porsche fachmännisch in Einzelteile zerlegt. Auch von einem Ford Mustang haben die Diebe Teile geklaut, bevor sie unerkannt entkommen konnten.

Unbekannte haben in der Zeit zwischen Samstag, 15 Uhr und Sonntag, 11.15 Uhr an zwei Sportwagen in der Wattstraße in Karlsruhe Teile im Gesamtwert von rund 16.000 Euro gestohlen. Das geht aus einem Polizeibericht. An einem abgestellten Porsche Cayenne waren sämtliche Teile, darunter beide Stoßfänger, alle Leichtmetallräder, Armaturenelemente, Lenkrad mit Airbag, Scheinwerfer, Rückleuchten, Außenspiegel und Teile des Motors fachmännisch demontiert worden.

An dem in der Nähe geparkten Ford Mustang GT nahmen sie die Heckscheibe sowie ein Ersatzgetriebe aus dem Innenraum mit. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich unter 0721/939-4611 mit dem Polizeirevier Karlsruhe-West in Verbindung zu setzen.