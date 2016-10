15 Jahre vermisst: Wie ein gekidnappter Pinguin nach Karlsruhe zurückkehrte

Bild:Hagen Müller

Foto: Hagen Müller

Hallo liebe Karlsruher,

vermutlich kennen Sie mich nicht. Das ist kein Wunder, denn ich war schon lange nicht mehr in meiner Heimat. Wie Sie sehen, bin ich eigentlich ein unscheinbarer Pinguin - aber ich bin auch ein Entführungsopfer. Ich wurde vor vielen Jahren gekidnappt und über den großen Teich verschleppt.

Pleiten, Pech und ein Pinguin

Tatsächlich stand ich lange Zeit am Frühstücksbuffet im Radission Blu Hotel in der Fächerstadt. Bis zu jenem Tag vor 15 Jahren. Damals waren zwei Besucher aus den Vereinigten Staaten zu Gast im Hotel: Jeff und sein Freund. Die beiden Amerikaner wollten mich als Maskottchen für ihren Aufenthalt in Karlsruhe behalten. Der Plan war eigentlich, mich vor der Abreise wieder zurück zu stellen. Doch daraus wurde nichts.

Da sie nicht die Gelegenheit fanden, mich wieder zu meinem geliebten Frühstücksbuffet zurück zu bringen, beschlossen sie kurzerhand: Der Pinguin muss mit nach Washington! Dort lebte ich ganze 15 Jahre bei Jeff. In dieser Zeit musste ich mitansehen, wie meinem neuen Besitzer schlimme Dinge widerfahren sind. So musste Jeff unter anderem seine Firma aufgeben.

Und wer war schuld? Natürlich der Pinguin! Jeff gab mir die Schuld an seiner Misere. Er dachte, ich wäre ein Unglücksbringer. Deshalb packte er mich in einen Karton, dem er noch ein Entschuldigungsschreiben beilegte. Und so reiste ich wieder zurück nach Deutschland.

Heute bin ich "der kleine Mann"

Im Radisson Blu war die Verwunderung über meine Ankunft groß. Nicht etwa, weil ich mich in den 15 Jahren verändert hatte - sondern, weil mein Verschwinden nicht wirklich aufgefallen war. Dennoch wurde ich von meinen Freunden willkommen geheißen.

Wirklich böse war Jeff niemand. Manager Hagen Müller freute sich sogar so sehr, dass er Jeff einen Brief schrieb, in dem er ihm eine Patenschaft an mir schenkte. Seit meiner Rückkehr habe ich einen Ehrenplatz im Büro von Hagen Müller und kann ihm von dort aus immer bei seiner Arbeit zusehen. Er nennt mich liebevoll "den kleinen Mann". Nur zurück zu meinem Frühstücksbuffet, wo ich Jeff vor 15 begegnete, durfte ich bislang noch nicht.