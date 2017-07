Seit vergangenen Sonntag, 23. Juli, wird die 14-jährige Lina Lenz vermisst. Sie wurde zwischenzeitlich am gestrigen Donnerstag in Karlsruhe gesehen. Hinweise zum Aufenthaltsort nimmt die Polizei entgegen.

Wo ist Lina Lenz? Diese Frage stellt sich ihre Familie seit dem vergangenen Wochenende. Mit der Bitte um eine öffentliche Fahndung haben sich die Eltern nun an die ka-news-Redaktion gewandt.

Die 14-jährige Lina Lenz wird seit Sonntag, 23. Juli, vermisst. Zuletzt gesehen wurde sie am Donnerstag, 27. Juli, am Fenster einer Erdgeschosswohnung in der Putlitzstraße in Karlsruhe. Es wird davon ausgegangen, dass sie in der Fächerstadt mit der Straßenbahn unterwegs ist. Sie soll nach Angaben der Eltern einen Hund bei sich haben.

Zeugen, die Hinweise auf den Verbleib der Vermissten geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst, Telefon 0721/939 55 55, zu melden.

Nach ausführlicher Rücksprache mit der Kriminalpolizei haben wir uns zur Veröffentlichung der Vermisstensuche entschieden. Der Redaktion liegt eine schriftliche Bestätigung des Polizeipräsidiums vor, dass Lina Lenz vermisst ist und mit Einverständnis der Mutter öffentlich gesucht werden kann. Die Polizei wird in der kommenden Woche eine öffentliche Fahndung nach Lina Lenz einleiten.