Am Dienstagmittag ist ein 11-jähriges Mädchen beim Spielen in den Straßenbereich geraten und wurde dabei von einem langsam fahrenden Auto erfasst. Ihr Bein wurde vom Hinterreifen des Autos überrollt.

Der Unfall ereignete sich nach Angaben der Polizei am Montagmittag gegen 13 Uhr im Kuhlager-Seele-Weg in Rüppurr. Der Autofahrer sei zu diesem Zeitpunkt wegen der geringen Straßenbreite und dem sich nähernden Gegenverkehr mit langsamer Geschwindigkeit am äußeren, rechten Fahrbahnrand in Richtung Osten unterwegs gewesen.

Zu dieser Zeit spielte ein 11-jähriges Mädchen mit einem Ball am Fahrbahnrand. Beim Werfen des Balles knickte sie nach hinten um und geriet so in den Bereich der Straße. Dort wurde ihr rechtes Bein vom Hinterreifen des vorbeifahrenden Autos überrollt. Ein Rettungswagen brachte das Mädchen mit dem Verdacht auf eine Knöchelfraktur ins Krankenhaus.