100.000 Euro für Sanierung: Karlsruher Tierschutzverein erhält Förderung

"Die Tierschutzorganisationen in Baden-Württemberg leisten hervorragende Arbeit bei der Unterbringung von Fundtieren, bei der Beratung von Tierhaltern sowie in Tierschutzfällen. Wir unterstützen sie mit unserer Tierheimförderung deshalb bei dringend notwendigen Bau- und Sanierungsmaßnahmen und freuen uns, dass in diesem Jahr alle Anträge auf Förderung berücksichtigt werden können", so der für den Tierschutz zuständige Minister für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz, Peter Hauk MdL, am Donnerstag in Stuttgart.

In zahlreichen Tierheimen sind nach Aussage des Landes bauliche Mängel zu beheben und Sanierungen durchzuführen, vereinzelt kommt sogar nur ein Neubau in Frage. Gleichzeitig sei die finanzielle Lage vieler Tierschutzvereine angespannt.

Das Land stellt nach eigener Aussage daher jährlich Gelder für die Tierheimförderung zur Verfügung. Das Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz fördere projektbezogen ein Drittel der zuwendungsfähigen Ausgaben bis zu maximal 100.000 Euro je Projekt. Mit ebenfalls mindestens einem Drittel müssten sich die Landkreise, die Gemeinden oder deren Zusammenschlüsse an den zuwendungsfähigen Ausgaben beteiligen.

Karlsruher Abgeordnete begrüßen Entscheidung

Dass auch der Karlsruher Tierschutzverein eine Förderung erhält, freut die beiden Grünen-Landtagsabgeordneten Bettina Lisbach und Alexander Salomon. "Der Karlsruher Tierschutzverein und das von ihm getragene Tierheim leisten für den Tierschutz in unserer Stadt eine sehr wichtige Arbeit", so die beiden Landtagsabgeordneten in eigenen Pressemitteilung.

"Wir freuen uns sehr, dass das Karlsruher Tierheim dieses Jahr von der Landestierheimförderung profitieren und seine baulichen Vorhaben damit weiter voranbringen kann."