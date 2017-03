vor 1 Stunde Waldbronn 100.000 Euro Schaden: Vergessene Pfanne verursacht Gebäudebrand

Eine vergessene Pfanne mit heißem Fett löste am Mittwochnachmittag gegen 16 Uhr im Mahlberweg in Waldbronn einen Brand in einem Einfamilienhaus aus. Ein 74-Jähriger hatte die Pfanne auf den Herd gestellt und war in sein Büro gegangen. Plötzlich bemerkte er Brandgeruch.