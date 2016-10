10 Kilometer Stau auf der A5: Autobahn ab Weingarten nach Unfall gesperrt

Anzeige

Nach ersten Informationen wurde niemand verletzt. Die Polizei geht derzeit lediglich von einem Sachschaden aus. Informationen zum Unfallhergang liegen bislang noch nicht vor. Ab der Anschlussstelle Karlsruhe-Nord in Richtung Bruchsal musste die Fahrbahn voll gesperrt werden.

Aktualisierung, 15.33 Uhr:

In einer weiteren Mitteilung erklärt die Karlsruher Polizei, dass sich der Auffahrunfall an einem Stauende ereignet hat. Ein Lkw-Fahrer steht nach ersten Erkenntnissen unter Schock, ansonsten sei derzeit lediglich Sachschaden zu vermelden. Die beteiligten Fahrzeuge blockieren aktuell die Fahrbahn. Ein Abschlepper ist unterwegs. Autofahrer sollten daher eine Rettungsgasse bilden.

Aktualisierung, 17.50 Uhr:

Ein Leichtverletzter und rund 100.000 Euro Sachschaden sowie erhebliche Wartezeiten für die Autofahrer waren am Mittwochnachmittag die Folgen eines Unfalles auf der Autobahn A5 bei Weingarten. Das berichtet die Karlsruher Polizei.

Nach den Feststellungen des Autobahnpolizeireviers Karlsruhe hatte sich gegen 14.35 Uhr in Fahrtrichtung Norden ein baustellenbedingter Stau gebildet, an dessen Ende ein 57 Jahre alter Lkw-Fahrer auf dem rechten Fahrstreifen anhielt. Der nachfolgende Brummipilot, ein 29 Jahre alter Mann, erkannte die Situation offenbar zu spät und konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten. Zwar versuchte er noch, nach links auszuweichen, blieb mit der Plane seines Aufliegers aber an dem stehenden Fahrzeug hängen und stellte sich quer.

Da er letztlich den mittleren und linken Fahrstreifen blockierte, war eine Vollsperrung der Richtungsfahrbahn unvermeidlich. Der Verkehr in Richtung Bruchsal musste an der Anschlussstelle Karlsruhe-Nord ausgeleitet und über die Bedarfsumleitung geführt werden. Unterdessen wurde der 57 Jahre alte Beteiligte wegen eines erlittenen Schocks vom Notarzt erstversorgt und anschließend per Rettungswagen zur wohl ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Die Aufräumungs- und durch ausgelaufenes Öl erforderlichen Reinigungsarbeiten ziehen sich bis zur Stunde hin. Während der beteiligte Lastzug noch fahrbereit war, mussten die Zugmaschine und der Sattelauflieger des Verursacherfahrzeuges abgeschleppt werden. Das ausgelaufene Öl wurde von der angerückten Feuerwehr weitgehend gebunden.

Letztlich ist für einen sicheren Verkehrsbetrieb aber auch eine Nassreinigung der Fahrbahn erforderlich, so die Polizei weiter. Diese Reinigungsmaßnahmen dürften nach derzeitigem Stand (17.25 Uhr) noch bis gegen 18.30 Uhr andauern. Hierdurch sind die Autofahrer auf die Geduldsprobe gestellt. Derzeit hat der Rückstau eine Länge von über zehn Kilometern.