Der schon lange bestehende Sternlesmarkt hat seit Donnerstag seine Pforten in der Ettlinger Innenstadt eröffnen. Von Schupfnudeln und Pizza reicht das Angebot über Holz-und Lederwaren und Darbietungen auf der Sternlesbühne auf dem Marktplatz.

Noch mehr Sterne werden dieses Jahr über dem Ettlinger Weihnachtsmarkt leuchten, der bereits auf sein 30-Jähriges Jubiläum blicken kann, so die Veranstalter in einer Pressemeldung. Den Himmelskörpern werden die Besucher nicht nur an den Ständen als Gestaltungselement begegnen, sondern im Programm, welches Vorweihnachtliches für die ganze Familie bietet, ob auf der Sternlesbühne auf dem Marktplatz oder auf der Pilzbühne auf dem Neuen Markt.

Oberbürgermeister Johannes Arnold beim Pressetermim: "Drei neue gastronomische Hütten werden das Angebot bereichern, denn zu Stoßzeiten hätten sich extrem lange Schlangen gebildet". So wird es "pulled pork" geben, eine breite Auswahl an Schupfnudeln, außerdem Pasta-Gerichte, auch die von vielen vermisste Pizza gibt es auch wieder.

Bei den Kunsthandwerkerständen, die selbstgeschnitzte Holzspielzeuge, hochwertige Keramik, ausgefallener Silber- und Edelstahlschmuck oder handgefertigte Bürsten und Besen anbieten, bereichert ein Lederwarenstand das Sortiment. 60 Frauen und Männer sorgen in den fünf Sternschnuppenhütten für Augenschmaus und fünf Organisationen verkaufen ihre Ware für soziale Zwecke.

Außerdem findet auch in diesem Jahr der Nikolaus-Laternen-Umzug wieder statt, vom Schlossvorplatz durch die Ettlinger Altstadt und wieder retour. Der Sternlesmarkt schließt erst am 28. Dezember seine Pforten, sodass man Weihnachten ein bisschen länger genießen kann. Geöffnet ist der Sternlesmarkt von 11 bis 21 Uhr, am 24. Dezember von 11 bis 14 Uhr, am 25. Dezember bleibt der Markt geschlossen.