vor 1 Stunde Ettlingen Falsche Aussagen: Stadt Ettlingen stellt Fedrows Darstellungen richtig

In Ettlingen geht der Streit um Bürgermeister Fedrow in eine neue Runde: Die Stadt Ettlingen hat eine Korrektur der Darstellung von Bürgermeister Fedrow an die Presse geschickt. Einige von ihm aufgestellten Behauptungen seien einfach nicht wahr.