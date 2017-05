vor 3 Stunden Ettlingen Defekter Kühlschrank: Brand in Ettlinger Asylbewerberheim

In der Pfarrer-Fettig-Straße in Schöllbronn kam es am Dienstag gegen 15.45 Uhr zu einem Brand in der Küche eines Asylbewerberheims. Offenbar ist die Ursache ein technischer Defekt an einem Kühlschrank. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 10.000 Euro.