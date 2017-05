10.04.2017 12:08 Ettlingen Zusammenstoß auf der A5 bei Ettlingen: 33.000 Euro Schaden nach Auffahrunfall

Weil ein Autofahrer ein Stauende übersehen hat, kam es am Sonntag auf der A5 bei Ettlingen in Fahrtrichtung Karlsruhe zu einem Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Eine Frau wurde dabei verletzt, so die Polizei.