Nach den Feststellungen des Verkehrsunfalldienstes hatte ein gegen 5.35 Uhr auf der Goethestraße in südlicher Richtung unterwegs befindlicher 52 Jahre alter Fahrer an der Kreuzung mit der Rastatter Straße die Vorfahrt einer aus seiner Sicht von links kommenden 47-jährigen Autofahrerin nicht beachtet.

Entgegen der ersten Befürchtungen erlitten die beiden Lenker beim Zusammenstoß nur leichte Verletzungen und konnten das Krankenhaus nach ambulanter Behandlung wieder verlassen. Die Rettungsdienste waren mit einem Notarzt und zwei Rettungswagen im Einsatz. Zudem war die Feuerwehr Ettlingen mit einem Fahrzeug und sechs Mann an die Unfallstelle geeilt. An beiden Autos entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro und mussten abgeschleppt werden.