vor 1 Stunde Waldbronn Versuchte Einbrüche in Waldbronn: Täter scheitern an Sicherungsmaßnahmen

Am Wochenende kam es in Waldbronn gleich zu zwei versuchten Einbrüchen. Wie die Polizei mitteilt, sollen zum einen Personen in ein Fahrradgeschäft in Neurod eingedrungen, allerdings an den Sicherungsmaßnahmen gescheitert sein. Zum anderen versuchten bislang Unbekannte in Reichenbach in ein Wohnhaus zu gelangen.