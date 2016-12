Kurz nachdem er bei der Bank Geld abgehoben hat, wurde ein 87-jähriger Mann in Malsch beklaut. Dafür verantwortlich ist nach Angaben der Polizei eine bisher unbekannte Spendensammlerin, die gesucht wird.

Nachdem ein 87-jähriger Mann am Mittwoch gegen 10.15 Uhr bei der Sparkasse in der Adlerstraße Geld abgehoben hatte, wurde er auf dem Weg zum Parkplatz von einer Frau angesprochen, die vorgab Spenden für Behinderte zu sammeln. Obwohl der Senior eine Spende ablehnte, umarmte ihn die Frau. Als er an seinem Auto ankam, bemerkte er, dass das Geld, das er in der Tasche verstaut hatte, fehlte.

Die Unbekannte wird wie folgt beschrieben: 40 bis 50 Jahre alt, 170 bis 175 cm groß und eine normale Statur. Sie hatte eine Mappe dabei. Zeugenhinweise werden an den Polizeiposten Malsch, Telefon 07246/1324 erbeten.