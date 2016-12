vor 1 Stunde Ettlingen Unfall in Ettlingen: Jugendlicher übersieht Bahn und wird verletzt

Wie die Karlsruher Polizei berichtet, kam es am Dienstagnachmittag zu einem Einsatz vor dem Hotel Erbprinz in Ettlingen. Ein Jugendlicher hatte trotz geschlossener Schranke und Rotlicht dort mit seinem Fahrrad den Bahnübergang überqueren wollen. Der 16-Jährige übersah dabei eine in Richtung Karlsruhe fahrende Bahn.