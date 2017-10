Gegen 15.15 Uhr ist es zu einem Unfall auf der A5 gekommen. Das berichtet aktuell die Karlsruher Polizei. Die Autobahn ist bei Ettlingen, in Fahrtrichtung Norden, derzeit fast vollständig blockiert.

Am Nachmittag kam es zu einem Unfall, an dem zwei Lastwagen beteiligt sein sollen. Das berichtet die Polizei in einer aktuellen Pressemeldung. Die Folge: Derzeit sind auf Höhe Ettlingen, in Fahrtrichtung Norden, alle drei Fahrspuren blockiert. Der Verkehr läuft nur über den Standstreifen. Weiter heißt es, seien vermutlich Verletzte zu beklagen.

Genauere Details zum Unfallhergang und wie lange die Behinderung andauert, gibt es derzeit noch nicht. Auf der A5 staut sich der Verkehr aktuell in Richtung Karlsruhe etwa ab Höhe Muggensturm. In der Gegenrichtung stockt der Verkehr ab dem Dreieck Karlsruhe.

