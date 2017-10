Ein 37 Jahre alter Motorradfahrer ist auf der B3 im Kreis Karlsruhe tödlich verunglückt. Der Mann schleuderte am Dienstag bei Ettlingen mit seinem Krad quer über die Fahrbahn und gegen die Leitplanke, wie die Polizei mitteilte.

Das Motorrad rutsche noch rund 100 Meter weiter und ging in Flammen auf. Die Rettungskräfte versuchten, den 37-Jährigen wiederzubeleben, doch er starb noch an der Unfallstelle. Die Bundesstraße blieb in Richtung Karlsruhe rund drei Stunden gesperrt. Vermutlich war der Motorradfahrer zu schnell gefahren.