Unfall an Kreuzung: Zwei Autos prallen in Karlsbad zusammen

Am Mittwoch kam es kurz vor 18 Uhr im Einmündungsbereich des Industriegebiets Karlsbad-Ittersbach zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Autofahrer verletzt wurden.

Nach den Feststellungen des Verkehrsunfalldienstes fuhr eine 46-Jährige vom Industriegebiet kommend in den Einmündungsbereich ein und wollte nach links in Richtung Langensteinbach abbiegen. Dabei stieß sie mit einem 19 Jahre alten Golffahrer zusammen, der von Langensteinbach her kam. Die Autofahrerin wurde beim dem Zusammenstoß mittelschwer verletzt und kam stationär in ein Krankenhaus. Der junge Unfallkontrahent wurde leicht verletzt und vor Ort durch einen Rettungsdienst ambulant behandelt.

Beide Beteiligte wollen bei Grünlicht in die Einmündung gefahren sein. Die Verkehrspolizei bittet zur Klärung um Zeugenmeldungen, die unter 0721/ 94484-0 bei der Autobahnpolizei in Karlsruhe entgegengenommen werden.