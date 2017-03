vor 1 Stunde Ettlingen Trickdieb bestiehlt 78-Jährige: Portemonnaie geraubt und Konto geplündert

Eine 78 Jahre alte Rentnerin ist am Donnerstagnachmittag in einem Verbrauchermarkt in der Ettlinger Zehntwiesenstraße Opfer von Trickdieben geworden. Zudem brachten die Langfinger mit einer beim Diebstahl erbeuteten EC-Karte noch 1.000 Euro an sich.