In Ettlingen sollen Barrieren den dortigen Weihnachtsmarkt schützen. Sie sind Reaktionen auf den Anschlag in Berlin. Mit Sandsäcken befüllte Streusandkisten sollen den Sternlesmarkt absichern.

Auch wenn keine konkrete Bedrohungslage bestehe, "nehmen wir das Sicherheitsbedürfnis der Bürger ernst und haben gemeinsam mit dem Polizeirevier Ettlingen, dem Baubetriebshof und in Abstimmung mit dem Kulturamt Maßnahmen zur Absicherung unseres Sternlesmarktes in die Wege geleitet", erklärte Oberbürgermeister Johannes Arnold.

Im Bereich der Tiefgarage werden als Barrieren mit Sandsäcken befüllte Streusandkisten aufgestellt. In der Marktstraße in Höhe der Bruchgasse werden gleichfalls mit Sandsäcken befüllte Materialkisten versetzt positioniert und ein Radlader wird gleich einem Riegel die Zufahrt versperren.

Mehr Polizei vor Ort

Wegen des Wochenmarktes an Heilig Abend und am Mittwoch, 28. Dezember müssen diese Barrieren jedoch am Vorabend nach der Schließung des Sternlesmarktes entfernt werden. Wenn der Wochenmarkt seine Türen schließt, werden die Barrieren wieder aufgestellt.

Von der Rathausbrücke bis zum Bereich der Entengasse werden bewaffnete Polizeibeamte patrouillieren. "Wir hatten schon mit Eröffnung des Sternlesmarktes die Präsenz unseres Kommunalen Ordnungsdienstes und unserer Gemeindevollzugsbeamten erhöht und uns im Vorfeld mit dem Ettlinger Polizeirevier abgestimmt", unterstrich Arnold. "Wir fühlen mit den Hinterbliebenen der Opfer von Berlin", sagte der OB und kündigte an, die Gemeinderatssitzung am Mittwochabend mit einer Schweigeminute zu eröffnen.

