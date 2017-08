Stau in beide Richtungen: Behinderungen nach Unfall in A5-Baustelle

Am Morgen kam es zu einem Unfall, der erhebliche Auswirkungen auf den Verkehr auf der A5 hat: Ein Sattelzug ist im Baustellenbereich auf Höhe Ettlingen in die Betongleitwand gefahren.

"Zwischen Rastatt-Nord und Karlsruhe-Süd ist gegen 8 Uhr der Fahrer eines Sattelzuges im Baustellenbereich in die Betongleitwand gefahren und hat diese rund eineinhalb Meter auf die Gegenfahrbahn geschoben", so die Polizei am Freitagmorgen. Verletzt wurde niemand. "Der linke Fahrstreifen ist momentan nicht befahrbar, es werden immer wieder kurzfristige Sperrungen notwendig", so die Polizei weiter.

Zwischen Dreieck Karlsruhe und Rastatt-Nord in Fahrtrichtung Basel kommt es deshalb wegen der Bergungsarbeiten zu erheblichen Verkehrsbehinderungen, inzwischen hat sich ein Stau von 10 Kilometern Länge gebildet. In der Gegenrichtung ist ein Stau von 6 Kilometern Länge zu verzeichnen. Die Arbeiten werden vermutlich noch ein bis zwei Stunden andauern.

