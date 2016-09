Anzeige

In einer Pressemitteilung schildert die Karlsruher Polizei den Vorfall wie folgt: Ein 21-jähriger Mazda-Fahrer hatte am Donnerstag um 18.40 Uhr technische Probleme mit seinem Fahrzeug und blieb plötzlich auf der Autobahn A5 bei Ettlingen in Fahrtrichtung Norden auf der mittleren Spur aufgrund eines Motorschadens stehen.

Trotz eingeschaltetem Warnblinker fuhr ein 45-jähriger Kastenwagenfahrer frontal hinten auf. Beim Zusammenprall wurden drei Personen leicht und eine schwer verletzt. Der Sachschaden wird auf rund 15.000 Euro geschätzt. Zur Unfallaufnahme wurde der mittlere und linke Fahrstreifen gesperrt. Dabei kam es zu Verkehrsbehinderungen und einem Stau von mehreren Kilometern Länge.