Wer schon immer einen Halbmarathon in der Heimatstadt laufen wollte oder wer gerne in der Natur laufend unterwegs ist, der sollte sich den SWE-Halbmarathon am Samstag, 20. August nicht entgehen lassen.

Die Strecke verläuft über, weiche Waldböden, schattige Anstiege, weite Blicke und begeisterte Zuschauer an der Wegstrecke, Organisatoren sind der Ettlinger Lauftreff und die Spiel- und Sportvereinigung Ettlingen (SSV). Hauptsponsor sind die Stadtwerke Ettlingen, aber auch die Volksbank Ettlingen und die Stadt finanzieren den Lauf.

Die Strecke beginnt und endet am Horbachpark, dann geht es aufgewärmt über die Steigungen nach Spessart, dort werden Alphornbläser für das richtige Bergfeeling sorgen, um den Schluttenbach in Angriff nehmen zu können. Lohn für die fast 400 geschafften Höhenmeter sind weite Blick in die Rheinebene und die Aussicht, um es dann nur noch laufen zu lassen bis ins Ziel.

An den Vorbereitungsläufe beteiligten sich dieses Jahr wieder viele. Wer sich Nachmelden will, kann das am Freitag, 19. August von 18 bis 20 Uhr und am Samstag, 20. August ab 14 Uhr in der Albgauhalle, die Startgebühr beträgt 16 Euro, plus 4 Euro für die Nachmeldung. Als Erinnerung gibt es ein T-Shirt und eine Medaille.

Der Startschuss für die Läufer fällt am 20. August um 17 Uhr, die (Nordic) Walker starten um 16 Uhr.