vor 16 Stunden Ettlingen Runder Plom bei Ettlingen: Linienbus fährt auf Unfallfahrzeuge

Auf der B3 bei Ettlingen auf Höhe des Industriegebietes "Am Runden Plom" haben sich am Montagnachmittag gleich zwei Unfälle an gleicher Stelle ereignet. Wie die Polizei am Dienstag mitteilt, fuhr ein Busfahrer auf zwei Unfallfahrzeuge auf und verletzte sich dabei schwer.