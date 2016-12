Rad und Tür herausgerissen: Auto prallt in Malsch in entgegenkommenden Bus

Am Montagmorgen sind ein Linienbus und ein Auto in Malsch-Waldprechtsweier frontal aufeinander geprallt. Nach ersten Informationen der Polizei soll dabei eine Person leicht verletzt worden sein.

In der Ortseinfahrt von Malsch-Waldprechtsweier ist am Montagmorgen gegen 8.15 Uhr ein ein Linienbus und ein Auto zusammengeprallt. Das teilt die Polizei in einer Eilmeldung mit. Bei dem Unfall soll eine Person offenbar leicht verletzt worden sein.

Aktualisierung, 14.30 Uhr

Bei dem Unfall am Montagmorgen wurde ein Mann mittelschwer verletzt und es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 7.000 Euro. Das teilt die Polizei mit. Nach bisherigen Erkenntnissen war der 57-jährige Fahrer eines Fiat in Waldprechtsweier talwärts in Richtung Malsch unterwegs.

Kurz vor dem Ortsende befuhr er allerdings mit seinem Auto die linke Spur, auf der gerade ein Linienbus ohne Fahrgäste unterwegs war. Der Fiat streifte den Bus. dabei wurde das linke Vorderrad und die Fahrertür herausgerissen. Der verletzte Fahrer wurde ins Krankenhaus eingeliefert.