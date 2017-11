vor 22 Stunden Malsch Polizisten bespuckt und bedroht: 18-Jähriger rastet in Malsch komplett aus

Ein stark alkoholisierter 18-Jähriger ist am späten Sonntagnachmittag aufgrund seines ungebührlichen und aggressiven Verhaltens in Malsch aufgefallen und schließlich von der Polizei festgenommen worden. Er hatte unter anderem eine 14-Jährige am Kopf verletzt und Polizeibeamten bespuckt und bedroht.