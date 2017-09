Gleich mehrere straf- und verkehrsrechtliche Verstöße eines 45 Jahre alten Autofahrers deckte eine Polizeistreife am Donnerstag, 14. September, auf. Wie die Polizei mitteilt, hatte der Fahrer nicht nur Drogen konsumiert und das Auto, in dem er saß, gestohlen - er besaß zudem auch keinen Führerschein.

Die Polizeibeamten wurden bei einer Verkehrsüberwachung auf den Fahrer aufmerksam: "Nach mehreren hundert Metern über den Standstreifen schlängelte sich der Fahrer zwischen mehreren Lastwagen über den rechten und mittleren bis auf den linken Fahrstreifen hindurch, um seine Fahrt dort fortzusetzen," berichtet die Polizei am Freitag. Der Fahrer wurde an einem geeignetem Ort einer Kontrolle unterzogen und zur Aushändigung von Führerschein, Fahrzeugschein und Ausweis aufgefordert, so die Polizei.

Entsprechend erstaunt waren die Beamten über das spontane wie auch umfassende Geständnis des 45-jährigen Fahrers aus dem Karlsruher Raum. Er hatte laut Polizei nämlich keinen Führerschein mehr und das Fahrzeug war gestohlen. Zudem räumte er noch den Konsum von Cannabis am Vorabend ein und roch deutlich nach Alkohol. Ein Urintest zur Feststellung des Drogenkonsums reagierte positiv auf Cannabis. Ein Alkoholtest erbrachte einen Wert von 0,48 Promille.

Die Polizei-Recherche hinsichtlich des Führerscheins bestätigte eine seit 2010 bestehende Fahrerlaubnissperre. Nach dem bereits einschlägig in Erscheinung getretenen Beschuldigten fahndeten zudem noch das Amtsgericht Frankfurt am Main und die Staatsanwaltschaft Karlsruhe zur Aufenthaltsermittlung.