Anzeige

Der 25-jährige Ettlinger war als Osterhase verkleidet auf dem Grötzinger Faschingsumzug, berichtet die Polizei. "Vermutlich nach dem Genuss zu vieler alkoholhaltiger Möhren hoppelte er in die falsche Stadtbahn und kam in der Südpfalz an", heißt es in der Pressemitteilung. Glücklicherweise konnte Vater Hase erreicht werden, der den Schützling wieder ins Badische führte.