vor 15 Stunden Ettlingen Ofen entzündet Wohnhaus: Brand in Ettlingen richtet 60.000 Euro Schaden an

Wie die Polizei in einer Eilmeldung bekanntgibt, kommt es aktuell zu einem Einsatz im Bürgerweg in Ettlingen. Dort steht aktuell ein Wohnhaus in Flammen.